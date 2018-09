Vamos falar sobre os ternos nada discretos do Emmy 2018

O tapete vermelho do Emmy 2018 viu mulheres com vestidos sem grandes experimentações fashion. O mesmo não pode ser dito dos looks masculinos desfilados pelo evento. Texturas, cores e estampas substituíram o smoking preto com camisa branca, combinação básica em Hollywood. Sem falar nos pés, que se renderam à estranha tendência dos slippers.

Confira abaixo os homens que ousaram no look do Emmy 2018:

Darren Criss, de O Assassinato de Gianni Versace, apostou no pretinho nada básico, com direito a estampas e textura.

O ator dinamarquês Nikolaj Coster-Waldau, o Jaime Lannister de Game of Thrones, desfilou na premiação um blazer mostarda de veludo — e a barba por fazer.

Intérprete de Charlie em Black-ish, Deon Cole se enrolou na cortina da avó… ou quase isso.

Joe Keery, o Steve de Stranger Things, caprichou no gel e lançou mão de um terno azul acompanhado do slipper sem meias no pé.

O mesmo caminho seguiu o ator americano Marcus Scribner, o Andre de Black-ish, que não economizou no azulão e ainda ousou na gravata estampada e na moda slipper sem meias.

O ator americano Brian Tyree Henry, o rapper ‘Paper Boi’ de Atlanta, apostou na tendência do terno estampado, acompanhado de óculos escuros espelhados.

Noah Schnapp, de Stranger Things, usa terno da grife Fendi, com estampas laterais nas mangas combinadas com a gravata. Sem esquecer o clichê adolescente: tênis nos pés.

Charlie Heaton, o Jonathan de Stranger Things, optou por um blazer com textura retrô — e olhar blasé.

Jimmy O. Yang, da série Silicon Valley, preferiu a elegante combinação de bordô e preto — e a modinha do slipper ataca novamente.