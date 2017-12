Valter e Taise anunciam primeiro ‘bebê MasterChef’

O casal Valter Herzmann e Taise Spolti, que se formou no último MasterChef Brasil, anunciou nesta quinta-feira que está esperando seu primeiro filho. “A nossa melhor receita está a caminho!!! Um babychef está no forno!!!”, escreveu Valter na legenda de uma foto publicada em seu perfil no Instagram que mostra ele e a namorada segurando um macacão de bebê. Taise publicou a mesma imagem e uma legenda parecida em seu perfil.

Os cozinheiros amadores assumiram namoro em agosto, após o fim da quarta temporada do programa da Band. Desde então, inundam suas redes sociais com cliques apaixonados e declarações de amor.

Valter terminou o reality show como terceiro colocado, ao ser o último eliminado antes da final, realizada entre Michele Crispim, a vencedora, e Deborah Werneck. Já Taise deixou o programa no começo de junho.