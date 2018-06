Valle Rustico é o melhor restaurante variado da Serra Gaúcha

O chef Rodrigo Bellora é um sujeito corajoso. Graduado em turismo e com pós-graduação em gestão empresarial, ele decidiu transformar um terreno da família, na área rural do Vale dos Vinhedos, em restaurante. À frente da cozinha, começou servindo pizzas, antes de incorporar massas ao cardápio e se arriscar em um receituário mais amplo, com sugestões de entradas, pratos e sobremesas. Confiante no seu potencial, passou a trabalhar apenas com menu degustação-surpresa em 2015, privilegiando insumos frescos e regionais. Hoje, a R$ 210,00 por pessoa, essa sequência pode ter de sete a doze etapas. As criações de Bellora são definidas pelo que ele colhe na sua horta ou recebe de pequenos produtores. O cardápio sem pressa tem fortes traços contemporâneos e sempre começa por uma tábua de pães com focaccia, broa de milho, pasta de berinjela e salame. Depois, surgem as pequenas porções. Caldinho de feijão com brotos de beterraba, arroz-cateto com coalhada, cogumelos e folhas secas e matambre recheado com farofa de alho e creme de abóbora já marcaram presença nas mesas. Na fase doce, o sorbeto (sorvete que leva apenas água na massa) de figo tostado, com a fruta assada, suspiro de cacau e gelado de creme, figura na lista de sobremesas. Pratos para compartilhar serão novidade a partir de julho. Devem fazer companhia ao menu degustação receitas como a costela assada com butiá, farofa de semente de abóbora e picles de batata yacon (R$ 69,00).

Via Marcílio Dias, Vale dos Vinhedos, Garibaldi, ☎ (54) 3067-1163 (60 lugares). 19h30/21h30 (dom. só almoço 12h/14h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2009. $$$$

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Castelli Resto Pub

3º lugar: La Caceria