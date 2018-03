Valesca Popozuda e Jojo Todynho relatam episódios de assédio

Valesca Popozuda e Jojo Todynho são as convidadas desta quarta-feira da campanha #PQMulher, promovida pela MTV. Instadas a falar, as funkeiras relataram casos de assédio e situações desconfortáveis que já passaram durante a carreira no quadro que vai ao ar no MTV News, a partir das 17h30, nos intervalos da programação do canal.

“Estava no camarim e o contratante veio querer colocar a mão em mim. Ele botou os órgãos para fora. Eu estava com um babyliss na mão, queimei um pouco os órgãos dele”, relembrou Valesca durante a entrevista, sobre os bastidores de um show.

Jojo lembrou “gracinhas” que já escutou: “(Já falaram) ‘Aí, chupo toda!’ Vai chupar o quê? Tem alguma bala, alguma manga, alguma fruta para você chupar?”. “Não é porque eu uso um decote ou um short curto que ele tem o direito de passar a mão em mim. Não tem, amor! Respeito é bom e nós gostamos”, enfatiza.

Exibida desde o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a campanha da MTV possui dez cápsulas sobre temas como assédio no trabalho, na música e quando a cantada vira assédio. A cantora Tiê e algumas influenciadoras digitais, como Maíra Medeiros e Jessica Grecco, já deram o seu depoimento para o quadro.