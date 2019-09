Atração do palco Sunset deste sábado (28) no Rock in Rio, o líder da banda Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz, disse que “é preciso fazer uma corrente positiva pelo momento difícil que o Brasil está vivendo”.

O cantor falou ainda que o país deve lembrar o exemplo de Jesus e “deixar o ódio de lado e amar ao próximo”.

Sob vaias, a plateia protestou contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aparentemente mais pacífico, o cantor pediu que o público não evocasse nenhuma energia negativa durante a apresentação.

Durante as eleições presidenciais de 2018, Tico afirmou que “o voto em Bolsonaro não é um voto político, e sim de autoafirmação”.

Na sexta 27, primeiro dia do festival, vaias endereçadas ao presidente tomaram conta de parte do público que acompanhava o show do DJ brasileiro Alok, que chegou a pedir respeito.