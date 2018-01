Universal levará ao cinema quadrinhos ilustrados por brasileiro

A Universal Pictures anunciou nesta segunda-feira que vai adaptar para o cinema a história em quadrinhos Birthright, publicada desde 2015 pela editora Image, nos Estados Unidos e inédita no Brasil. A curiosidade é que a obra tem toque brasileiro. Quem cuida da arte é o piracicabano Andrei Bressan.

“Esse é o sonho de todo mundo que trabalha com quadrinhos”, disse, por telefone, ao comentar a tradução do seu conceito visual para uma outra mídia. “Já faz um tempo que o pessoal da editora me fala dessa parceria e comenta que havia um grupo de escritores e roteiristas apaixonados pela série e interessados em adaptar”.

Segundo o comunicado do estúdio, o longa-metragem terá roteiro da dupla Ken Daurio e Cinco Paul (autores dos três filmes da animação Meu Malvado Favorito). Apesar do anúncio, ainda deve demorar para a produção se concretizar. Por enquanto, é cedo para falar sobre elenco ou uma data de estreia. Mas Bressan adianta que o filme se basearia no primeiro arco da série.

A história, assinada por Joshua Williamson, gira em torno do menino Mikey, que se perde de sua família e vai parar em um mundo de fantasia, com monstros, guerreiros e magia. Lá, ele é visto como a peça-chave para mudar um horrível destino. Um ano depois, o garoto retorna ao seu universo, mas leva com ele um homem musculoso, obstinado em derrotar um rei maligno.

“Por enquanto, sei que eles não pretendem aliviar no tom da nossa história, que segue a narrativa clássica do herói, mas subverte tudo”, conta Bressan. Com a notícia, o ilustrador espera que o interesse em publicar a série no Brasil cresça. Há tempos, ele distribui material e conversa com responsáveis das editoras nacionais. “A trama e todo aquele universo têm tudo a ver com o público brasileiro”.

Birthright pertence ao selo Skybound, o mesmo que edita os quadrinhos de Walking Dead. Bressan, que continua trabalhando desde Piracicaba, atua no mercado americano desde 2012 e já ilustrou para a DC Comics as revistas do Monstro do Pântano, Esquadrão Suicida, Batman e Robin e Lanterna Verde: Novos Guardiões.