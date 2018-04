‘Um Lugar Silencioso’ aterroriza bilheterias no Brasil e EUA

O terror Um Lugar Silencioso dominou a bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos no último fim de semana, com arrecadação de 50 milhões de dólares, número que representa a segunda melhor estreia do ano no país, atrás apenas de Pantera Negra, segundo o site especializado Box Office Mojo.

No Brasil, o filme também foi bem, levou mais de 340.000 espectadores à salas nacionais, ficando com o segundo lugar do ranking do fim de semana, atrás de Nada a Perder, segundo a comScore. No total da bilheteria mundial, Um Lugar Silencioso, que foi feito com 17 milhões de dólares de orçamento, já arrecadou 71 milhões de dólares.

O filme conta como um casal com filhos pequenos deve sobreviver em um mundo atacado por monstros sensíveis ao som. A diferença entre a vida e a morte está na capacidade da família de levar o dia a dia no mais absoluto silêncio. O longa é dirigido e protagonizado por John Krasinski. Completam o elenco sua esposa na ficção e na vida real, Emily Blunt, e o elenco infantil Noah Jupe e Millicent Simmonds.

No ranking brasileiro, ocupam do terceiro ao décimo lugar, respectivamente, os filmes Jogador Nº 1; Os Farofeiros; Com Amor, Simon; Pedro Coelho; Pantera Negra; Círculo de Fogo: A Revolta; O Homem das Cavernas; e Covil de Ladrões.