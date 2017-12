Udon: o melhor restaurante oriental de Belo Horizonte

Premiado pela primeira vez por VEJA COMER & BEBER, este restaurante figura, há tempos, entre os endereços de comida japonesa mais badalados da cidade. Suas duas unidades, ambas com janelões de vidro e trilha sonora marcada pela música lounge, costumam lotar tão logo abrem as portas. Para começar a refeição, fazem sucesso o guioza recheado de lombo, nirá, alho e acelga (R$ 25,00, com seis unidades) e a porção de shimeji ou shiitake com camarão na manteiga (R$ 52,00). Entre os sashimis, chama atenção o de atum em crosta de gergelim com chantili de raiz-forte trufado (R$ 53,80, com dez unidades). Na sequência, vale apostar no sushi de vieira com foie gras, azeite trufado e flor de sal (R$ 37,00) e no gunkan de salmão mais camarão fry, shimeji e ovas de massago (R$ 29,80). Para uma imersão completa, recomenda-se a degustação apelidada de príncipe naruhito, que inclui desde robata de salmão com brócolis e harumaki até sushis variados e lula ao molho de ervas (R$ 125,00, para duas pessoas). Entre uma mordida e outra, a clientela costuma bebericar vinhos como o chileno Terranoble Sushi Sauvignon Blanc (R$ 95,70) e drinques, caso do que leva o nome da casa e mistura saquê Azuma Kirin, suco de abacaxi e licor de cassis (R$ 23,80). Rua Gonçalves Dias, 1965, Lourdes, ☎ 3243-8004 (135 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 12h/16h e 18h/1h; dom. 12h/16h e 18h/0h). Estrada para Nova Lima, 403, Belvedere, ☎ 3324-0052 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: Akemi Oriental Fusion

Serviço atento, decoração caprichada e frescor dos peixes ajudam a compor a fórmula da casa. Itens servidos em duplas estão entre as especialidades, caso do sashimi de kobe beef com foie gras (R$ 48,00) e da enguia com molho teriyaki (R$ 48,00). O prato himalaya é um mix de sashimis de atum, salmão selado, peixe branco e vieiras, servido em pedra de sal do Himalaia (R$ 129,00). Para ter um panorama do cardápio, vale considerar o menu degustação proposto pelo sushiman Rafael Pereira, com sete pratos, entre quentes e frios, e uma sobremesa (R$ 142,00). Alameda Oscar Niemeyer, 288, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3318-3381 (170 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom., 12h/16h) e 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2014. $$$$

3º lugar: Casa de Abrahão — O Jardim Secreto

O restaurante é comandado por Antônio Abrahão, autodidata de origem síria que via sua avó e tias preparar quibes e esfihas quando criança. A casa trabalha com menu fixo e abre somente aos sábados e domingos. A refeição começa com três versões de mezzé, as entradas árabes, como a pasta de grão-de-bico. Quibe cru com salada árabe chega na sequência, antes de dois pratos principais para serem compartilhados. Um deles, o cordeiro assado com legumes, é guarnecido de arroz com lentilha. O banquete custa R$ 59,00 por pessoa. Rua Dois, 29, próximo à Portaria 2 do Retiro do Chalé, Recanto da Serra, Brumadinho, ☎ 99205-5139 (70 lugares). Sáb. 13h30/18h e 20h/23h; dom. 13h/18h. Aberto em 2005. $$