U2 prepara novo álbum para abril de 2014. O 1º desde 2009

Boas notícias para os fãs do U2: o novo álbum de estúdio da banda está a caminho. De acordo com a revista americana Billboard, o grupo irlandês liderado por Bono Vox prepara seu próximo disco, que deve chegar às lojas em abril de 2014. Será o primeiro lançamento desde 2009, quando a banda lançou No Line on the Horizon.

O DJ e produtor americano Danger Mouse, cujo nome verdadeiro é Brian Burton, está à frente do projeto, que vem sendo preparado pelo U2 desde 2010 e já tem gravações prontas, feitas em um estúdio de Nova York. Mouse é conhecido principalmente por seu trabalho ao lado do rapper Cee Lo Green, com quem forma o grupo Gnarls Barkley, e por sua parceria com o músico James Mercer no grupo Broken Bells.

Enquanto o álbum não está finalizado, o U2 está à procura de patrocinadores para poder anunciar o disco durante o intervalo do Super Bowl, a final da liga nacional de futebol americano nos Estados Unidos.