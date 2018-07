U2 lidera ranking da Billboard de mais lucrativos da música

O rock pode estar em baixa, mas o caixa do U2 segue polpudo. Os roqueiros irlandeses foram os que mais ganharam dinheiro nos Estados Unidos no ano passado, informou a Billboard em sua pesquisa anual nesta segunda-feira.

O U2 ganhou 54,4 milhões de dólares em 2017 — mais de 95% do valor é oriundo de suas turnês, já que Bono e sua banda lotaram estádios para shows que marcaram 30 anos do álbum seminal The Joshua Tree.

O astro country veterano Garth Brooks ficou em segundo lugar, com 52,2 milhões de dólares, com sua grande turnê, iniciada em 2014. O Metallica aparece em terceiro lugar, com 43,2 milhões de dólares. Lady Gaga fica com a sexta posição.