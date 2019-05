TV Cultura abre exposição dedicada a programas clássicos

Em comemoração ao seu 50º aniversário, a TV Cultura prepara uma exposição sobre sua trajetória. A mostra Entra que Lá Vem História acontece de 24 de maio a 30 de junho no Shopping Eldorado, em São Paulo, e promete resgatar os programas que marcaram a emissora – de infantis, como Cocoricó (1996) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994), passando por jornalísticos, como Roda Viva, e musicais, como Viola, Minha Viola.

A exposição contará com cerca de quarenta ambientes dedicados a mais de cinquenta atrações do canal – como, por exemplo, o quarto de Lucas Silva e Silva, protagonista de Mundo da Lua (1990) e a bancada do Jornal da Cultura. Entre os programas homenageados também estão Vila Sésamo, Quintal da Cultura (2011), Metrópolis, Rá-Tim-Bum (1989), Nossa Língua Portuguesa, Repórter Eco, Café Filosófico, Glub Glub (1991) e Confissões de Adolescente (1994).

O nome da exposição é uma referência a um dos quadros mais icônicos do programa Rá-Tim-Bum, o Senta que Lá Vem História. Outro indício da nostalgia que aguarda o público está na organização do evento – a curadoria é de Flávio de Souza, criador de Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua.

Ambiente dedicado à série 'Mundo da Lua' na exposição 'Entra que Lá Vem História'

Ambiente dedicado à série 'Cocoricó' na exposição 'Entra que Lá Vem História'

Serviço

A visitação acontece com data e horário marcados e pode ser feita 24 de maio a 30 de junho, de terça a sexta-feira, das 12 às 22 horas, aos sábados e feriados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 12 às 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da mostra ou em pontos de venda físicos. Os preços são 12 reais (meia-entrada) e 24 reais (inteira).