Tulipa Ruiz libera novo disco para download

Uma das melhores vozes — e estilos — da nova geração da música brasileira, Tulipa Ruiz agora está disponível para download. O recém-lançado Tudo Tanto, segundo disco da cantora, pode ser baixado inteirinho no site dela.

Tudo Tanto mostra que uma das novas promessas da MPB está mais madura que em seu álbum anterior, o ótimo Efêmera. Se no primeiro CD Tulipa ainda se mostrava algo insegura sobre como empostar a voz, neste ela faz questão de experimentar ao máximo. A semelhança com o timbre de Gal Costa, que já era evidente no primeiro disco, aqui aflora, mas não de modo gratuito: Tulipa sabe explorar a semelhança de modo a afirmar sua personalidade.

Assim como, em suas experimentações vocais, faz lembrar Tetê Espíndola na sua fase mais vanguardista, sem por isso se deixar estigmatizar pela proximidade com a intérprete de Escrito nas Estrelas. Entre os destaques do disco, estão o single É, que abre o álbum, e Dois Cafés, com vocais e guitarra de Lulu Santos – parceria que, aliás, funciona extremamente bem.

Além dele, se destacam as participações especiais do São Paulo Underground, de Mauricio Takara, do Chocotones, de Kassin, do irmão Gustavo Ruiz, do pai, Luiz Chagas, ex-guitarrista de Itamar Assumpção, e do rapper Criolo.