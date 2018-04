Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes, vai ao ABC apoiar Lula

O político pernambucano Túlio Gadêlha (PDT), namorado da apresentadora Fátima Bernardes, está no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nesta sexta-feira, para prestar apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Lula teve sua prisão decretada nesta quinta-feira pelo juiz Sergio Moro, de Curitiba, ligado à Operação Lava Jato. Ele é acusado de ter recebido, como propina de empreiteiras, um tríplex no Guarujá que não está em seu nome.

“Estamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista ao lado do ex-presidente #Lula para defender a ordem constitucional e a democracia”, escreveu Túlio Gadêlha, um crítico do impeachment de Dilma Rousseff e da gestão de Michel Temer.