Túlio Gadêlha é diagnosticado com trombose após férias com Fátima

Túlio Gadêlha revelou na sua conta do Instagram que foi diagnosticado com trombose após sentir dores nas pernas. Eleito deputado federal pelo PDT em Pernambuco nas eleições de 2018, Gadêlha voltou das férias de dezesseis dias pela Europa junto com Fátima Bernardes na segunda-feira.

“O que pensei que era uma dor muscular, por conta das caminhadas no frio, na verdade, se trata de uma trombose nas fibulares”, contou Túlio através do Instagram Stories. O advogado foi diagnosticado depois de ir ao hospital para acompanhar o pai em uma cirurgia. Gadêlha ainda cancelou uma viagem para Brasília, que estava marcada para segunda-feira passada, por recomendação médica.

A trombose, doença causada pela formação de coágulos nas veias, é comum na região da panturrilha após um período longo de imobilidade prolongada, como acontece em viagens aéreas.

Túlio e Fátima tornaram o namoro público em novembro do ano passado. No início deste mês, o advogado revelou que a viagem para a Europa seria o maior período de tempo que o casal já passou juntos. Os dois vistaram países como França, Alemanha e Holanda durante os dezesseis dias.