Trump reclama do discurso de Spike Lee no Oscar: ‘Ataque racista’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitou nesta segunda-feira, 25, que fez mais pelos afroamericanos do que qualquer outro presidente. A mensagem era direcionada ao cineasta Spike Lee, que ao receber o Oscar de melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Klan lembrou o público que as eleições de 2020 estão chegando e que é preciso “estar do lado certo da história”. Trump disse em sua nota estar sofrendo um “ataque racista” do diretor.

Nem o presidente americano nem seu governo foram citados na curta fala do diretor. “É uma escolha moral, do amor sobre o ódio”, disse Spike Lee sobre as eleições do ano que vem, encerrando a fala com a frase de ordem que dá nome a um de seus filmes mais importantes: “Vamos fazer a coisa certa”.

A reação exagerada do líder americano pode ter relação com o conteúdo do filme premiado. Infiltrado na Klan faz uma aproximação clara e bastante didática das semelhanças dos discursos e decisões do governo Trump com personagens fanáticos ligados ao movimento dos suprematistas brancos do período em que se passa a narrativa, baseada em fatos reais.

O tuíte foi a única publicação do presidente americano sobre a entrega do principal prêmio do cinema mundial até o momento. “Seria legal se Spike Lee pudesse ler suas anotações, ou melhor ainda, não ter que usar notas, ao fazer seu ataque racista ao seu presidente, que fez mais pelos afroamericanos (reforma da justiça criminal, números de desemprego mais baixos na história, cortes fiscais etc.) do que quase qualquer outro presidente!”, escreveu.