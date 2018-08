Tribalistas anunciam turnê pela Europa em outubro

Quinze anos depois do show no anfiteatro romano Arena de Verona, na Itália, em que cantaram para uma plateia de 20.000 pessoas, os Tribalistas anunciaram a primeira turnê internacional do grupo. Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown partem em outubro para o velho continente, com onze apresentações confirmadas em sete países diferentes.

Os Tribalistas estão em turnê pelo Brasil, mesclando no repertório canções do primeiro disco, lançado em 2002, do segundo, anunciado de surpresa no ano passado, e músicas compostas pelo trio para outros trabalhos. O grupo já se apresentou no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e tem datas marcadas para shows na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e no Estádio Nacional de Brasilia Mané Garrincha.

A turnê europeia terá início na capital portuguesa, Lisboa, no dia 21 de outubro, e depois seguirá para Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Bélgica e Itália. Os valores dos ingressos em cada país ainda não foram divulgados.