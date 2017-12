‘Treze Dias Longe do Sol’ ganha data de estreia na TV Globo

A minissérie Treze Dias Longe do Sol chega à programação regular da TV Globo no dia 8 de janeiro. Após sua estreia antecipada no canal de streaming da emissora, o Globo Play, o programa estrelado por Selton Mello será exibido após a novela O Outro Lado do Paraíso, diariamente.

Com dez episódios, a minissérie só não vai ao ar no dia 17, quarta-feira, por causa da programação esportiva do canal, acumulando dois episódios para a data final de transmissão, no dia 19, sexta-feira.

Coprodução da Globo com a O2 Filmes, assinada por Elena Soárez e Luciano Moura, Treze Dias Longe do Sol acompanha um grupo de pessoas que busca sobreviver após o desmoronamento de um prédio. Fazem parte do elenco Carolina Dieckmann, Debora Bloch, Enrique Diaz, Paulo Vilhena, Lima Duarte, Camila Márdila, Fabrício Boliveira, Antônio Fábio e Arilson Lopes, entre outros.