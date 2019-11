Três meses após morte, Fernanda Young vence Prêmio Jabuti

Pouco mais de três meses após sua morte, Fernanda Young recebeu, nesta quinta-feira 28, um troféu póstumo do prêmio Jabuti, a mais tradicional condecoração literária do Brasil. Em cerimônia realizada no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, na Zona Sul de São Paulo, Estela May, filha de Young, recebeu o prêmio pela mãe na categoria “crônica”, pelo livro Pós-F: para além do masculino e do feminino, lançado em 2018.

A publicação foi a primeira de não ficção de Young, que selecionou textos autobiográficos para discutir a questão do gênero na sociedade moderna.

Escritora, roteirista, apresentadora e atriz, Fernanda Young foi a autora principal de sucessos da televisão brasileira, como Os Normais, Os Aspones e Minha Nada Mole Vida. Ela morreu no dia 25 de agosto, aos 49 anos, por complicações de uma crise de asma.

O Jabuti de poesia também foi entregue postumamente, à poetisa Hilda Machado, que morreu em 2007.

Veja todos os vencedores do prêmio Jabuti 2019:

Eixo: Literatura

Conto

1º Lugar – Título: Um beijo por mês | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque

Crônica

1º Lugar – Título: Pós-F: para além do masculino e do feminino | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar – Título: Graphic MSP – Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Mauricio de Sousa, Panini

Infantil

1º Lugar – Título: A Avó Amarela | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): Ôzé Editora

Juvenil

1º Lugar – Título: Histórias guardadas pelo rio | Autor(a): Lucia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

Poesia

1º Lugar – Título: Nuvens | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

Romance

1º Lugar – Título: O pai da menina morta | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia

Eixo: Ensaios

Artes

1º Lugar – Título: Arte popular brasileira: olhares contemporâneos | Autor(a): Germana Monte-Mór, Vilma Eid | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Biografia, Documentário e Reportagem

1º Lugar – Título: Jorge Amado: uma biografia | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

Ciências

1º Lugar – Título: A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

Economia Criativa

1º Lugar – Título: 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

Humanidades

1º Lugar – Título: Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 – 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora Ltda

Eixo: Livro

Capa

1º Lugar – Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-Te-Vi Produções Literárias

Ilustração

1º Lugar – Título: Chão de peixes | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

Impressão

1º Lugar – Título: Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

Projeto Gráfico

1º Lugar – Título: Clarice | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

Tradução

1º Lugar – Título: Sobre isto | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

Eixo: Inovação

Fomento à Leitura

1º Lugar – Título: Leia para uma Criança | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar – Título: A resistência | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press