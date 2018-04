Confira:

Confrade

O extenso cardápio lista mais de cem pratos, boa parte deles para compartilhar. O filé à parmigiana é disparado o mais pedido da casa. Feito com filé-mignon e gratinado com molho ao sugo e queijo mussarela (R$ 60,00 a porção individual e R$ 98,00, para duas pessoas). Outro sucesso é o chamado maria isabel, que consiste em carne-seca frita e refogada com arroz na companhia de farofa de banana (R$ 98,00 para duas pessoas e R$ 145, para quatro). A carta de cervejas vai de opções triviais como chope Itaipava (R$ 7,90; 300 mililitros) até rótulos especiais, caso da Black Princess Gold (R$ 12,40; 355 mililitros) e da Petra Aurum (R$ 19,70; 500 mililitros). Avenida Mato Grosso, 1000, Araes, 3027-2000 (500 lugares). 11h/15h e 17h/0h (dom. só almoço). Aberto em 2001.

Deck Avenida

Bem servidos, os pratos da casa são ideais para compartilhar. Um dos mais pedidos é o tradicional filé à parmigiana (R$ 95,00, para três pessoas), que ganha guarnição de arroz e batata frita. Chamado de chapão do deck (R$ 108,00, para três pessoas), o prato que leva picanha, filé-mignon, peito de frango, calabresa e bacon passados pela chapa chega à mesa com salada de alface e tomate, farofa, mandioca, fritas, vinagrete e arroz. Aos sábados tem feijoada (R$ 50,00 a porção individual) com roda de samba (R$ 5,00 o couvert artístico). Para beber, o público vai de chope Itaipava (R$ 7,90; 300 mililitros) e garrafas de Original (R$ 12,60). Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 635, Araes (500 lugares). 17h30/2h (sáb. e dom. a partir das 11h). Aberto em 1998.

Ditado Popular

As mesas da casa costumam encher de gente à procura do combo de churrasco (R$ 64,90, serve quatro pessoas), que integra costela suína e bovina, cupim na mostarda, batata frita, mandioca e anéis de cebola fritos. Para petiscar, há opções triviais, caso das iscas de pintado (R$ 52,90), e inusitadas, a exemplo do jacaré à milanesa (R$ 64,90). A caldereta de chope Brahma (R$ 8,90) e a cerveja Original (R$ 12,50; 600 mililitros) podem ladear os comes, assim como a tradicional caipirinha (R$ 16,90), hit do bar. Rua Senador Vilas Boas, 86, Praça Popular, Popular, 4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h; dom. até 1h). Aberto em 2008.