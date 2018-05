Basic Lounge Bar

Com uma carta de coquetéis criada pelo badalado barman Rinaldo Honorato, o bar é um point de solteiros, principalmente nas noites de quinta. Servidos de drinques como moscow mule (R$ 26,00) e gim-tônica (R$ 26,00), os clientes se esbaldam com os sets dos DJs, focados em gêneros eletrônicos. Para matar a fome, peça a eclética porção do basic mix: isca de tilápia, coxinha da asa, linguiça suína, pastel de carne e molho da casa (R$ 59,00). Avenida das Araucárias, lote 1325, lojas 15 e 16, Águas Claras, ☎ 3554-5070 (200 lugares). 11h30/15h e 16h/0h (qui. a sáb. até 1h; dom. 16h/0h). Aberto em 2017.

Pinella

Após uma reforma, o endereço ganhou seis torneiras de chope, um balcão com sete lugares e novidades no menu. Vencedor do título “o melhor para paquerar” na última edição de VEJA COMER & BEBER, o bar tem uma animada programação musical, embalada por DJs e bandas. Às sextas, a dica é curtir um samba na companhia do chope Heineken (R$ 10,00, 350 mililitros). No menu de comes está o sanduíche de rosbife de filé-mignon com cheddar, tomate, cebola crocante e pasta de alho (R$ 34,00). 408 Norte, bloco B, lojas 18 a 20, ☎ 3347-8334 (127 lugares). 17h/1h (qui. a sáb. até 2h; fecha dom). Couvert artístico: R$ 8,00 a R$ 12,00. Aberto em 2011.

Stadt Bar & Music

Braço da cervejaria de mesmo nome, este endereço é ideal para quem busca paquera embalada por boa programação musical, que vai do jazz ao rock. Nos pratos e drinques, a casa privilegia receitas com malte de cerveja no preparo. É o caso da buffalo chicken (R$ 42,00): coxinhas de asa de frango marinadas na cerveja pilsen e servidas com molho picante. Das sete torneiras de chope saem opções como a IPA Monumental (R$ 18,90 o pint). Setor de Indústrias Gráficas, quadra 3, bloco G, ☎ 3551-5559 (250 pessoas). 11h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 16h/2h; fecha dom.). Aberto em 2017.