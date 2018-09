Três bares para paquerar em Belo Horizonte

Jabu

No espaço a céu aberto, e que tem uma jabuticabeira como estrela da decoração, é servida uma vasta carta de bebidas feitas com gim, a exemplo da @obrigadadenada (gim, soda italiana de tangerina e espuma de gengibre; R$ 25,00). A porção de coxinha traz o salgado recheado de frango ou costela e custa R$ 24,00. Bandas de pop rock e DJs embalam as noites. Avenida Mário Werneck, 530, Buritis, ☎ 99292-0633. Qua. e qui. 19h/1h. Aberto em 2017.

Jângal

A programação musical inclui karaokê e shows de blues, pop rock e samba. A paquera é embalada por drinques como o jângal 40 graus (vodca, licor de lichia, pimenta-biquinho, suco de maçã e espuma de gengibre; R$ 24,00). Para petiscar, o clássico fish and chips traz tiras de tilápia empanadas na cerveja servidas com batatas rústicas (R$ 34,80). Rua Outono, 523, Cruzeiro, ☎ 3653-8947 (250 lugares). 18h/0h (sáb. 14h/0h30; dom. 14h/22h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Laicos

A carta de drinques inclui receitas criadas pelo premiado mixologista Tiago Santos. São mais de vinte opções: o rutinha’s combina vodca, xarope Monin de lichia, morango e limão-siciliano (R$ 20,00). Para comer, os hambúrgueres fazem sucesso, caso do que leva o nome da casa, montado com carne, mussarela, alface, tiras de bacon, tomate e molho barbecue (R$ 24,00 ou R$ 28,00, servido com fritas). Rua Ceará, 1580, Funcionários (150 lugares), ☎ 3658-8828. 17h30/2h (fecha dom.). Aberto em 2016.

