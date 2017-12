Tralli nega ‘jabá’ e diz ter notas fiscais de festa de casamento

Transparência. Minha vida é como a água encantadora do mar das Maldivas: límpida e cristalina. Sempre dormi o sono do justo. Com ética, honestidade e independência. Não dou passo maior do que a perna. Não vivo de favores, não me considero mais importante que ninguém. Quando abro portas, é pela minha credibilidade, humildade e generosidade. Nunca por barganha. Por isso, repudio com veemência insinuações maldosas ou ilações feitas por colunistas de TV de que teria havido troca de favores no meu casamento. Não houve. Em hipótese alguma. Meu terno, as alianças, os organizadores do casamento, o hotel, a cerimônia, a festa inteira…tudo foi muito bem pago por mim, com satisfação. E tudo pago via TED bancária, portanto absolutamente dentro da legalidade e mediante Nota Fiscal. Tenho uma pasta enorme em casa recheada de contratos e serviços devidamente registrados e pagos. Sou muito organizado. Planejei meu casamento com 6 meses de antecedência. Se fiz posts na véspera ou poucos dias antes marcando locais e pessoas, foi para dividir a minha felicidade com elas e com vocês. Como eu sempre fiz. Simples e honesto assim. É como eu digo e repito: quem não deve, não teme. E assim, fascinado pela transparência das Maldivas, sigo muito feliz minha tão sonhada e merecida lua de mel.❤️

A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli) on Dec 7, 2017 at 11:04am PST