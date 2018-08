Trajes de casamento de Meghan Markle e Harry são colocados em exposição

Os fãs da família real que não puderam comparecer ao casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle ganharão uma nova chance de ver o traje completo dos noivos de perto. O look do casal ficará exposto a partir de outubro no Castelo de Windsor, o local onde ocorreu a cerimônia, no Reino Unido.

O longo branco de cady de seda com decote canoa usado por Meghan foi desenhado pela estilista Clare Waight Keller, diretora de arte da marca francesa Givenchy. Além da peça, o véu de cinco metros com flores bordadas e a tiara com um diamante de 1893 usados pela noiva também ficarão expostos. Já o príncipe Harry optou por usar um uniforme militar azul marinho em vez de fraque, que também estará na visitação.

A exposição A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex ficará aberta entre 26 de outubro e 6 de janeiro no Castelo de Windor. A entrada custará 21,20 libras (cerca de 110 reais) e já inclui a visitação pela construção histórica. Depois disso, a mostra ainda ficará disponível entre 13 de junho e 6 de outubro de 2019 no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, a capital da Escócia.

Véu do vestido de noiva de Meghan Markle

O vestido de noiva de Meghan Markle

Traje usado pelo príncipe Harry em seu casamento com Meghan Markle

Detalhe do véu do vestido de noiva usado por Meghan Markle em seu casamento