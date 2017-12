Trailer: Sandra Bullock recruta estrelas de Hollywood para roubo

A versão feminina do filme Onze Homens e Um Segredo ganhou o seu primeiro trailer nesta terça-feira. No vídeo, a protagonista Sandra Bullock aparece recrutando outras grandes estrelas de Hollywood para a realização do roubo de um colar que vale mais de cem milhões de dólares. Além de Sandra, a gangue contará com as atrizes Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson e as cantoras Rihanna e Awkwafina.

Com previsão de estreia para 7 de junho de 2018 nos Estados Unidos, Oito Mulheres e Um Segredo é baseado na franquia de 2001 estrelada por George Cloney, Brad Pitt e Matt Damon. Na nova versão, as protagonistas planejarão o roubo durante o MET Gala, baile anual do Museu Metropolitano de Nova York.

Gary Ross, conhecido por Jogos Vorazes e A Vida em Preto e Branco, será o responsável pela direção do filme. Steven Soderbergh, diretor da franquia original, marcará presença na produção do novo longa.