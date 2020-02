Suzane planeja o assassinato dos pais em primeiro trailer de filme

Os dois filmes que trarão versões diferentes de um dos crimes mais famosos do país, o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, planejado pela filha Suzane von Richthofen e executado por Daniel e Cristian Cravinhos em 2002, ganharam na tarde desta segunda-feira, 3, o primeiro trailer.

As imagens mostram a situação pelas visões de Suzane (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt). No trailer, é possível ver a garota planejando maneiras de matar os pais com o namorado, pois assim “tudo seria mais fácil”.

O roteiro – escrito pela criminóloga Ilana Casoy, presente durante a simulação do crime e na condenação dos jovens, e pelo autor de livros policiais Raphael Montes – se baseia nos autos do processo que condenou Suzane, Daniel e Cristian Cravinhos a quase quarenta anos de prisão.

O orçamento dos longas ficou em 8 milhões de reais, valor considerado alto para produções nacionais. Autorizados a receber cerca de 2 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual, os produtores resolveram abrir mão da verba pública e financiaram as fitas com dinheiro privado.

Os filmes vão narrar os acontecimentos desde o primeiro encontro entre o casal, em 1999, até a condenação do trio, em 2006. Chegarão aos cinemas brasileiros em 2 de abril. Confira o trailer: