Trailer faz mistério sobre novo Chucky em remake de ‘Brinquedo Assassino’

O remake de Brinquedo Assassino, clássico do terror dos anos 1980, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta sexta-feira, 8. Com um ar moderno, a prévia mostra os estranhos acontecimentos que ocorrem depois que Andy Barclay (Gabriel Bateman) ganha de presente o boneco Buddi, uma versão tecnológica do conhecido Chucky – com direito à inteligência artificial e reconhecimento facial. O vídeo faz mistério sobre o boneco, mostrando apenas sua silhueta e algumas partes de seu corpo.

Ao contrário da versão original, na qual o boneco era possuído por um espírito maligno, o longa de Lars Klevberg (The Wall) mostra um brinquedo defeituoso cujo código de programação foi hackeado e programado para incitar a violência.

Dos mesmos produtores de It – A Coisa, Brinquedo Assassino tem data de estreia marcada para 20 de junho nos cinemas brasileiros.

Apesar de não ser mostrado no trailer, o boneco já teve sua imagem divulgada anteriormente: