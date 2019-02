Trailer exclusivo: ‘Faces de uma Mulher’ traz 1 mulher em 4

Quatro atrizes de idades distintas protagonizam o longa francês Faces de uma Mulher, que chega ao Brasil em 11 de maio. No primeiro trailer da produção — concedido em primeira mão a VEJA — as personagens parecem a princípio não ter nada em comum, mas ao longo do vídeo é possível perceber que elas são, na verdade, as diversas face de uma mesma pessoa.

A produção é estrelada por Adèle Haenel como Renée, uma mulher estabelecida, mas perseguida pelo passado; Adèle Exarchopoulos, como Sandra, uma jovem que parece colecionar desastres; Solène Rigot, como Karine, adolescente que passa por sucessões de fugas, homens e percalços, na tentativa de se livrar da sua família, e a pequena Vega Cuzytek, no papel de Kiki, uma criança prestes a passar por um trauma. O elenco também conta com Gemma Arterton, de João e Maria: Caçadores de Bruxas, e 007 – Quantum of Solace.

Faces de Uma Mulher é dirigido por Arnaud des Pallières. Confira abaixo trailer inédito: