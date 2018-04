Trailer: ‘Esplendor’, filme japonês sobre a cegueira, chega ao país

Estreia no Brasil dia 10 de maio o filme japonês Esplendor, um dos grandes destaques do Festival de Cannes de 2017. O drama acompanha a trajetória de Misako, uma jovem narradora de filmes para deficientes visuais, cuja vida é atravessada por um homem que está perdendo a visão.

Mais que uma história de amor, a produção trabalha com a inclusão de deficientes visuais nas artes e na sociedade. Em trailer concedido em primeira mão a VEJA, Esplendor mostra como metalinguagem pauta o filme, e convida o espectador a trabalhar com os sons, em detrimento das imagens.

O longa recebeu o prêmio do Júri Ecumênico no Festival de Cannes em 2017, formado propositalmente por profissionais do cinema e críticos de diversas religiões.