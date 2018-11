Trailer de ‘Rei Leão’ recria cena clássica com personagens ‘reais’

A Disney divulgou nesta quinta-feira — feriado de Ação de Graça nos Estados Unidos — o primeiro teaser do live-action de Rei Leão. O vídeo, de um minuto e meio, recria, em computação gráfica, a clássica cena em que o Simba bebê é apresentado aos animais da Savana pelo macaco Rafiki, ao som da clássica Circle of Life.

O longa será dirigido Jon Favreau, o mesmo da adaptação “em carne e osso” de Mogli: O Menino Lobo. O ator e músico Donald Glover emprestará a voz a Simba, enquanto Beyoncé fará a de seu par romântico, Nala. James Earl Jones dublará, novamente, o rei Mufasa, como na animação de 1994.

Lançada em 1994, a animação O Rei Leão arrecadou 968 milhões de dólares. O longa foi um dos sucessos da Disney na década de 1990, ao lado de A Bela e a Fera (1991, fez 424 milhões de dólares pelo mundo), Alladin (1992, 500 milhões de dólares) e Mulan (1998, 300 milhões de dólares). A animação recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu em duas categorias: Melhor Canção Original (Can You Feel the Love Tonight) e Melhor Trilha Sonora.

A versão live-action de Rei Leão chega aos cinemas em 19 de junho de 2019.