Trailer de ‘Os Crimes de Grindelwald leva fãs de volta a Hogwarts

A continuação de Animais Fantásticos ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira. Batizado de Os Crimes de Grindelwald, o filme levará o público de volta à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, palco dos principais acontecimentos de Harry Potter, e onde Jude Law estreia como um jovem Alvo Dumbledore.

A trama se passará poucos meses depois do primeiro longa. Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) terá conseguido escapar do Congresso Mágico dos Estados Unidos (Macusa), e começará a reunir seguidores simpáticos à subordinação dos não mágicos à população bruxa. Newt Scamander (Eddie Redmayne) também estará desparecido, agindo por baixo dos panos contra o bruxo das trevas, a pedido de Dumbledore.

Ezra Miller volta a viver Credence Barebone, que, spoiler, não morreu em Animais Fantásticos. O obscuros agora vive como uma das atrações do Circo Arcanus, que reúne “aberrações” do mundo bruxo. Zoe Kravitz, que apareceu em uma foto no primeiro filme, terá também uma participação maior como Leta Lestrange, noiva do irmão de Newt, Theseus (Callum Turner).

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald estreia no Brasil em 15 de novembro. Confira o trailer: