Trailer de novo ‘Mogli’ sugere versão mais sombria da história. Confira

Foi divulgado nesta segunda-feira o trailer de Mogli – O Livro da Selva, versão comandada por Andy Serkis (o Gollum de O Senhor dos Anéis) para o conto do século XIX de Rudyard Kipling. Pelo vídeo, é possível ver a clara tentativa do estúdio Warner Bros. de diferenciar seu longa de Mogli: O Menino Lobo, versão com atores que a Disney lançou em 2016.

O filme parece oferecer uma leitura mais sombria da história, refletida principalmente na estética do trailer. A produção, que investe pesado em animação computadorizada, traz Benedict Cumberbatch dublando o assustador tigre Shere Khan. Também estão no elenco Rohan Chand (Mogli), Christian Bale, Serkis, Cate Blanchett, Naomie Harris, Matthew Rhys e Freida Pinto.

Mogli estreia em 18 de outubro no Brasil.