Trailer de novo filme de Almodóvar dá pistas de trama autobiográfica

Novo filme de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria teve seu primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira, 31. De tom autobiográfico, o longa repete parcerias de sucesso do diretor espanhol. Antonio Banderas vive um cineasta em declínio em conflito com as memórias da mãe, interpretada por Penélope Cruz. É a oitava vez Banderas participa de um filme de Almodóvar e a sexta atuação de Penélope Cruz com o cineasta.

A produtora El Deseo, responsável pela produção, divulgou que a trama é organizada por temas. São eles “primeiros amores”, “segundos amores”, “mortalidade”, “os anos 1960”, “os anos 1980” e “presente”.

Penélope Cruz faz uma mãe que costura e lava roupas em uma vila rural. O protagonista, em oposição, se torna um homem sofisticado da nata cultural de uma metrópole. O trailer dá pistas de que um problema de saúde obriga o cineasta a se confrontar com a infância pobre e a lembrança materna.

De Almodóvar, Antonio Banderas participou de Os Amantes Passageiros (2013), A Pele que Habito (2011), Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1989), Ata-Me! (1989), A Lei do Desejo (1987), Matador (1986) e Labirinto de Paixões (1982).

Penélope Cruz também fez Os Amantes Passageiros e, além dele, Abraços Partidos (2009), Volver (2005), Tudo sobre Minha Mãe (1998) e Carne Trêmula.

O novo filme deve estrear em março na Espanha e ainda não tem previsão de chegar no Brasil.