Trailer de ‘Gilmore Girls’ tem luto — e muitas piadas

A um mês da estreia do revival de Gilmore Girls, série de sucesso na TV no início dos anos 2000, a Netflix lançou um trailer para fazer um “esquenta” com os fãs. O vídeo, de pouco mais de 2 minutos, é marcado pelo luto de Richard Gilmore, o pai de Lorelai (Lauren Graham) e avô de Rory (Alexis Bledel). Richard era interpretado pelo ator Edward Herrmann, que morreu em 31 de dezembro de 2014.

O luto é vivido especialmente por Emily (Kelly Bishop), a mãe de Lorelai, que precisa reconfigurar a casa — e a vida — e começa se livrando de tudo o que possa trazer ainda mais tristeza. O luto parece ser também o pretexto para a reunião das Gilmore Girls, incluindo Rory, que agora leva uma “existência errante”, nas palavras da avó. “Fui casada por 50 anos. Metade de mim se foi”, diz Emily em certo ponto.

Não falta, é claro, o humor típico da série. Lorelai continua faladora e auto-referente, além de parecer uma adolescente crescida (e botocada), e continua a dar asas para a filha. “Este é o meu momento de não ter raízes”, diz Rory, em certo momento. “E você concorda com essa existência errante dela?”, pergunta Emily, apreensiva, para a filha, durante um dos tradicionais jantares na mansão da família. “Ela é Jack Kerouac, com o pé na estrada. Passa o peiote!”, brinca Lorelai, lançando deixa para Emily arrematar. “Mas, depois de eu passar o peiote, que banheiro você vai usar para vomitar?”

Luke (Scott Patterson) também aparece no trailer, com o mesmo boné de sempre — uma coisa assim, meio Sergio Mallandro — e o mau humor característico. Lorelai e ele continuam casados, mas ela está “confusa”, como diz em certo trecho do trailer.

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, o revival da Netflix, é um especial de quatro episódios que terá lançamento global em 25 de novembro. Cada capítulo terá 90 minutos e estará ligado a uma das estações do ano. A ideia vem dos versos “Winter, Spring Summer or Fall, all you have to do is call”, da música You’ve Got a Friend, de James Taylor, já regravada por Carole King, cantora que dá voz à música-tema da série, Where You Lead.