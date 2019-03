Trailer de ‘Aladdin’ indica adaptação fiel do clássico; veja semelhanças

Seguindo o sucesso de Malévola e A Bela e a Fera, a Disney continua a apostar nos live-actions, remakes de animações clássicas com atores. Nesta terça-feira, o estúdio divulgou o primeiro trailer completo de Aladdin, longa que vai recontar a história do menino que se vê em uma série de aventuras após encontrar um gênio preso em uma lâmpada mágica. O longa dirigido por Guy Ritchie chega aos cinemas brasileiros em 23 de maio.

A prévia dá destaque a momentos já aguardados pelo público, como o passeio de Aladdin e Jasmine, seu par romântico, com o tapete mágico e o grande número musical interpretado pelo Gênio, Nunca Teve Um Amigo Assim. Clique nas imagens a seguir para conferir as semelhanças entre as cenas do trailer e do clássico de 1992, que são bem parecidas: