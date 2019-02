Trailer de ‘3%’, série brasileira da Netflix, tem ares de reality

A Netflix liberou, nesta quinta-feira, o trailer completo de 3%, a primeira série brasileira produzida pelo serviço de streaming. O trailer tem um roteiro quase de reality show, com vários competidores enfrentando um processo seletivo de forte pressão psicológica e física, com diversas provas e entrevistas, acompanhadas o tempo todo por um grupo que decide quem será eliminado a qualquer instante.

3% se passa em um futuro distópico, em que o planeta está devastado, com falta de água, comida, energia. Aos 20 anos de idade, todo cidadão tem direito de participar do Processo, uma seleção que oferece a única chance de passar para o Mar Alto, onde vive a elite da humanidade e tudo é abundante, limpo e digno. Mas somente 3% dos candidatos são aprovados no tal processo que testa os limites dos participantes.

No elenco, estão João Miguel, Bianca Comparato, Zezé Motta, Nicolau Breyner, Mel Fronckowiak, Michel Gomes, Rodolfo Valente, Rafael Lozano e Viviane Porto. A série de oito episódios estreia na Netflix no dia 25 de novembro, mesmo dia em que outra aguardada produção do canal streaming será lançada, o retorno de Gilmore Girls.