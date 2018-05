Trailer dá palinha do paradeiro de Homem Formiga em ‘Guerra Infinita’

O novo trailer de Homem Formiga deu aos fãs uma palinha das atividades paralelas aos Vingadores do super-herói. Depois de lutar ao lado de Steve Rogers em Capitão América: Guerra Civil, o personagem dispensou o último encontro da turma em Vingadores: Guerra Infinita, deixando os fãs preocupados com seu paradeiro.

Homem Formiga e a Vespa, no entanto, promete fundamentar a ausência do super-herói. Ele, agora, conta com Vespa (Evangeline Lilly) como sua nova parceira no combate aos vilões. O vídeo mostra a heroína já bem adaptada às suas novas habilidades, lutando ao lado de Scott Lang (Paul Rudd). São apresentados também os personagens de Laurence Fishburne, Bill Foster, que nos quadrinhos é o alter-ego dos Golías Negro e do Homem Gigante; e Michelle Pfeiffer como a Vespa original, Janet van Dyne.

Dirigido por Peyton Reed, Homem Formiga e a Vespa chega aos cinemas brasileiros em 5 de julho. Confira abaixo o novo trailer.