Tradicional Cordão da Bola Preta comemora centenário neste sábado

Maior e mais antigo bloco de Carnaval do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta toma as ruas na manhã deste sábado pelo centésimo ano. Calcula-se que cerca de 2 milhões de pessoas participem da festa, que começou ao som do hino oficial, a Marcha do Cordão do Bola Preta, dos versos “quem não chora , não mama”.

A saída foi às 9h, na Rua 1º de Março e deve seguir pela avenida Rio Branco até as 14h. Quem assina a camisa comemorativa do centenário do Bola é o cartunista Ziraldo. Muitas celebridades costuma seguir o cortejo. Este ano, o Bola Preta tem a cantora Maria Rita como madrinha e a atriz Leandra Leal porta-estandarte.

Em 1918, a folia atraía bem menos gente e o clima não era tão agitado. Mesmo assim, os 18 jovens que fundaram o cordão tiveram dificuldade para convencer a polícia para conseguir autorização para o primeiro desfile.

Na época, o grupo só saiu quando conseguiu o carimbo de liberação do delegado estampado no estandarte. Curiosamente, ele saiu pela primeira vez em um 18 de dezembro.