‘Toy Story 4’ apresenta novo personagem em primeiro teaser. Confira

Foi divulgado nesta segunda-feira o primeiro teaser de Toy Story 4, o quarto longa da famosa franquia da Pixar. O curto vídeo mostra velhos conhecidos do público, como o caubói Woody e o astronauta Buzz Lightyear, mas também apresenta um novo personagem, Forky, que não parece muito feliz de estar entre os velhos brinquedos que eram de Andy. “Eu não pertenço a este lugar!”, grita o talher, um híbrido entre um garfo e uma colher, que foi transformado em brinquedo.

De acordo com o release distribuído à imprensa americana junto com o teaser, o personagem está em uma crise de identidade porque insiste em dizer que não é um brinquedo. “O mundo de Toy Story é construído em cima da ideia de que tudo no mundo tem um propósito”, diz o diretor Josh Cooley. “O propósito de um brinquedo é estar ali para a criança. Mas e brinquedos que são feitos de outros objetos? Forky é um brinquedo que Bonnie fez a partir de um spork (o talher híbrido) descartável, então ele está passando por uma crise. Ele quer cumprir seu destino como spork, mas agora tem um novo propósito atribuído a ele.”

O quarto filme vai acompanhar a trupe depois da mudança para a casa de sua nova dona, Bonnie. “Como a maioria das pessoas, eu achei que Toy Story 3 era o fim da história”, afirma o diretor. “E foi o final da história de Woody com Andy. Mas, como na vida real, todo fim é um novo começo. Woody estar em um novo quarto, com novos brinquedos e uma nova criança é algo que nunca vimos antes. As questões sobre como isso seria se transformaram no começo de uma história interessante que vale a pena explorar.”

Toy Story 4 estreia em 20 de junho de 2019 no Brasil.