Duas estátuas enormes de samurai protegem este restaurante, situado em uma das entradas do Shopping Barra. Às mesas do salão principal, banhado pela luz do dia graças aos janelões que o cercam, chegam os pratos bem executados, que renderam o prêmio da especialidade à casa. A chef Guta Domenech é responsável por receitas como o camarão na chapa com curry verde, leite de coco e arroz incrementado com cogumelos silvestres (R$ 69,00) e o peixe branco ao molho de curry amarelo com pimentões, cogumelo-de-paris, banana, abacaxi e arroz de coco (R$ 62,00). O tempurá de camarão (R$ 45,00, nove unidades), o pastel tailandês com recheio de camarão, catupiry, amendoim, brócolis e molho teriyaki (R$ 13,00) e o guioza (R$ 32,00, cinco unidades) lideram a preferência na lista das entradas. Igualmente competente, o sushi-bar prepara itens como sashimi de salmão com gergelim, raspas de limão-siciliano, azeite trufado e batata-doce (R$ 79,90, dez unidades) e niguiri de vieira com flor de sal, raspas de limão e azeite trufado (R$ 38,00, cinco unidades). Para uma imersão completa, a degustação com vinte itens frios custa R$ 139,00. No almoço de segunda a quinta, a maioria opta pelos pratos executivos, caso do medalhão suíno com fios de batata-doce, banana-da- terra e palmito grelhado. Custa R$ 42,90 e inclui entrada e, para encerrar, café ou uma bola de sorvete. Shopping Barra, Avenida Centenário, 2992, Barra, ☎ 3022-7874 (175 lugares). 11h/22h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. 12h/22h30). Aberto em 2012. $$$

2º lugar: Soho

3º lugar: Shiro