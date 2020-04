‘Todo mundo esquece da favela’, diz MC Tchelinho, autor do ‘Corona Funk’

Por que resolveu compor o Corona Funk? Pela necessidade e urgência, por acreditar que neste momento cada um vai trabalhar com a sua arma. As minhas armas são a arte e o funk. Nós temos um governo que não dialoga com a população, principalmente com os moradores das comunidades, o povo mais carente. Essa doença está afetando os ricos por enquanto. Mas e quando começar a afetar os pobres? O povo precisa ser ouvido.

A canção diz: “Corona tá na pista / Eu vou ficar em casa / Se liga aí os irmãos / e as minas da quebrada” (sic). Como surgiu a letra? Alguns voluntários de uma ONG me pediram uma letra para conscientizar os moradores de comunidades do Rio de Janeiro sobre esse novo vírus. Eu pensei que a música seria tocada apenas naqueles carros de som que ficam passando pelas ruas dos bairros o dia todo. Nunca imaginei que as pessoas a ouviriam tanto no YouTube. Tentei ser o mais objetivo possível em minha letra.

Como assim objetivo? Queria que a galera entendesse a necessidade e a importância de se proteger. Escrevi a letra em dezessete minutos. O que demorou mesmo foi para enviar a música para o pessoal da ONG por mensagem de áudio do WhatsApp. O sinal estava horrível naquele dia. O envio falhou várias vezes. Mas tudo bem: só não podia demorar mais que a quarentena.

A música é um funk em estilo 150 BPM, o mesmo gênero que domina aqueles pancadões criticados por parte da população e autoridades como a secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte. Por que optou por ele? A ministra prometeu criar um evento familiar ao lado de todo baile 150 BPM, na tentativa de acabar com o funk. Mas nenhum evento para a família aguenta ficar do nosso lado. O que eu acho engraçado é que essa gente com preconceito contra o funk é a mesma que vai a uma balada e pede: “Bota funk aê!”. Eu fiz um funk consciente, sem nenhum palavrão. Minha música ajuda muito mais que algumas pessoas que não movem uma palha para combater a pandemia.

Por que dedicar a música do coronavírus principalmente aos “irmãos e irmãs da favela”? Todo mundo esquece da favela. As comunidades já são aglomeradas por si sós. Não existe o espaçamento de 1 metro e meio entre as pessoas. Dez se espremem em um cômodo só. Nós vamos sofrer muito. A maioria dessas pessoas ainda está trabalhando, porque elas fazem serviços essenciais para o país não parar. Os patrões não querem deixar os empregados parar — caso contrário, não vai ter comida na mesa. Nós não estamos preparados para o vírus.

Está de quarentena em casa e lavando bem as mãos, como recomenda na letra? Estou. Uso o tempo para compor músicas. Ando vendo muitas séries, faço aulas de meditação e malho. As pessoas precisam ficar em casa.

Publicado em VEJA de 15 de abril de 2020, edição nº 2682