‘Toda vez que alguém sai do armário ajuda outro’, diz ator

Em entrevista ao canal do YouTube Universo da Cris, Luis Miranda falou sobre sua carreira, ser baiano, preconceito e a respeito de ter assumido publicamente sua homossexualidade. “Toda vez que alguém sai do armário automaticamente ajuda o outro a sair de lá também. Alguém que estava maltratado, humilhado ou se ferindo. Porque se julga que a posição sexual de alguém pode interferir no rendimento, crescimento, trabalho e vida social e isso não existe”, disse o ator em vídeo publicado na quinta-feira, 8.

Luis tem no currículo produções da TV Globo como Mister Brau e A Grande Família. Em 2014, ele estreou nas novelas com a personagem transexual Dorothy Benson, em Geração Brasil. “Uma pessoa declaradamente homossexual pode fazer uma cena de beijo heterossexual, uma cena feminina, ele é um artista”, disse.

Questionado sobre homofobia, disse: “Obviamente. Nós vivemos em um país ignorante. Quando eu digo ignorante, digo que a falta de recursos na educação vai empobrecendo intelectualmente o povo brasileiro”. Atuante também no teatro e no cinema, Miranda participou de filmes como ‘Ó Paí, Ó‘ e Meu nome não é Johnny.