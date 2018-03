Tiê leva fofura e romantismo ao Lollapalooza 2018

Tiê derramou sem parcimônia seu pop romântico sobre o Lollapalooza 2018 na tarde deste domingo. Para deixar a apresentação com menos cara de “grande festival”, ela deixou o palco em determinado momento para cantar com o público a música Depois de um Dia de Sonho. Os fãs que assistiam à apresentação se aglomeraram próximos à cantora, que ficou cercada por seguranças, até o final da canção.

A paulistana deu início à apresentação pontualmente às 14h10 e abriu o show com a faixa Mexeu Comigo. O cenário de abertura era digno de um episódio dos Ursinhos Carinhosos. O telão mostrava cenas de um mar agitado, que combinavam com os tons de azul usados pelos músicos da banda, quando Tiê atravessou um arco no meio do palco que ostentava as palavras “amor profundo” em rosa.

Entre as faixas eleitas, ganhou destaque o hit A Noite, parte da trilha da novela I Love Paraisópolis. “Até os meus oitenta anos, eu vou continuar cantando esta música”, brincou antes de começar a canção.

Show da cantora Tiê no último dia do Lollapalooza 2018 – 25/03/2018 Show da cantora Tiê no último dia do Lollapalooza 2018 – 25/03/2018

Bem humorada, Tiê ainda brincou com um comentário da platéia: “Alguém falou ‘toca Raul’? Estamos em 2018 e essa piada continua?”. Ela também apresentou Duvido, parceria com Luan Santana lançada em fevereiro deste ano. “Eu o convidei para vir hoje, mas ele não podia. Então, vou cantar as duas partes.”

Na última música, Pra Amora, a platéia puxou o coro de “fora Temer”, que foi ignorado pela cantora. Nos versos “seja o que quiser. Respeite o que é seu”, Tiê levantou uma bandeira LGBT e, para finalizar, vestiu uma camiseta com os dizeres “lute como uma garota”. Toda a equipe do show se juntou em frente ao palco para mostrar outras frases estampadas como “toque como uma garota” e “meu corpo é político”.

A cantora Tiê se apresenta no terceiro dia do festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos – 25/03/2018 A cantora Tiê se apresenta no terceiro dia do festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos – 25/03/2018

