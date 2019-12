Tidal lança playlists exclusivas feitas por artistas

“Você sabe as músicas que você ama de seus artistas favoritos, mas você sabe o que eles estão ouvindo?” Para responder a essa pergunta, a plataforma de streaming Tidal lançou na última segunda-feira, 9, uma coleção de mais de 500 playlists curadas por artistas ao redor do mundo. Com a alcunha de Now Playing (tocando agora, em tradução livre), ela reúne as canções preferidas de músicos dos mais variados gêneros e nacionalidades, selecionadas a dedo por eles.

Ao todo, são 503 compilações exclusivas disponíveis na plataforma. É possível, por exemplo, deleitar-se com as canções que influenciaram astros como a banda Bon Jovi e Mariah Carey. Dentre os brasileiros, o sertanejo Luan Santana, os rappers do Racionais MC’s e o funkeiro Mc Kevin o Chris são alguns dos nomes presentes – ao todo, são 23 playlists exclusivamente criadas por músicos nacionais.

Engana-se quem pensa, porém, que os artistas restringem seus ouvidos ao próprio gênero musical. O pagodeiro Thiaguinho, por exemplo, tem entre os seus favoritos nomes como Frank Sinatra e o rapper Kanye West. Enquanto isso, os roqueiros do Titãs surpreendem com Alceu Valença entre os seus eleitos.

Por meio de seu algoritmo, a plataforma indica ao usuário as playlists feitas por seus artistas preferidos, além de conectá-los a músicos com um gosto musical alinhado às suas preferências. Os compilados podem ser encontrados também por meio do catálogo do aplicativo, ou diretamente no link.

Para ter acesso ao material completo, no entanto, é preciso ser assinante. Quem ainda não é usuário terá até o dia 31 de dezembro para usufruir da promoção de fim de ano do Tidal – até a virada, 5 meses de qualquer plano, incluindo HiFi, Premium, Família e Estudante, sai por R$ 4,99.