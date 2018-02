Tiago Leifert usa frase da Gina Indelicada em eliminação do BBB

As declarações dos apresentadores que antecedem as eliminações do Big Brother Brasil se tornaram clássicas desde Pedro Bial. Agora, com Tiago Leifert no comando do reality, a tradição foi repaginada. Para anunciar a saída da sister Jaqueline, Leifert utilizou uma frase pinçada das redes sociais — uma sugestão da página do Facebook Gina Indelicada.

“Mahmoud, pode continuar sentado. Jaqueline, você está eliminada hoje”, afirmou o apresentador na noite desta terça-feira. Horas antes do programa, o perfil do Facebook havia divulgado uma postagem, afirmando que sentia falta dos discursos de Bial no BBB e propondo a seguinte fala para a possível saída da sister: “Mahmoud, senta! Jaqueline, levanta, a eliminada é você!”.

A frase faz referência ao barraco protagonizado por Jaqueline na madrugada de terça-feira, quando ela iniciou uma briga com Mahmoud, dizendo: “Senta aqui, seu falso”. Jaque disse que iria tirar satisfação com o sexólogo, que comentou com outro participante do programa ter ouvido da loira a promessa de que, se vencesse a prova do Anjo, daria a imunidade para ele. Jaqueline negou, mas um vídeo da cena em que ela diz “Se eu pegar o Anjo, dou para você” circulou nas redes sociais e foi exibida no programa desta terça. Do lado de fora da casa, Leifert relembrou Jaqueline da cena.

No Facebook, a página Gina Indelicada, que possui mais de 7.500.000 de curtidas, comemorou a fala de Leifert e a saída de Jaqueline: “Já posso dormir tranquila”.