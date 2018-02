Tiago Leifert ironiza erro do ‘BBB18’ no Twitter

A melhor defesa é o ataque. Foi nessa linha que Tiago Leifert ironizou o erro do Big Brother Brasil 18, programa do qual o próprio é apresentador. Em uma falha rara no reality show da Globo, Diego viu a liderança ser repassada para Ana Clara, da Família Lima, que havia de fato vencido a Prova do Líder — um erro na contagem da disputa, porém, premiou primeiro e erroneamente o garoto.

Leifert repostou no Twitter uma imagem que faz referência ao episódio mais curioso da história do Miss Universo. Em 2015, a então Miss Colômbia, Ariadna Gutiérrez, chegou a ser anunciada vencedora, receber a coroa e a desfilar com a faixa de campeã. Mas era um erro do apresentador do concurso, Steve Harvey. A verdadeira ganhadora foi a Miss Filipinas Pia Alonzo Wurtzbach, na cabeça de quem a coroa foi posta, depois de retirada de Ariadna.