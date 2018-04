Tiago Leifert dá alfinetada em Sônia Abrão ao vivo na final do ‘BBB’

Saidinho na final do Big Brother Brasil 18, o apresentador Tiago Leifert aproveitou a audiência da noite, que deve ser uma das maiores desta temporada, para rebater as críticas feitas a ele pela fofoqueira Sônia Abrão no TV Fama. Sônia, que também é apresentadora, disse que ele era um “jogador disfarçado de apresentador”, porque interferia “demais” no jogo do reality show da Globo.

Ao final, suavizou a língua feria para dizer que Leifert, pelo menos, é melhor que Roberto Justus na Fazenda, da Record. “Apesar de não gostar nenhum pouco do Tiago como apresentador, ainda prefiro ele ao Justus na Fazenda. Pelo menos o Leifert não é robô!”

Leifert citou a colega depois da sequência em que o BBB “homenageou” programas do lado B da TV aberta, como os jornalísticos mundo-cão e os de fofoca como o TV Fama, de Nelson Rubens. “Me perguntaram por que eu não citei a Sônia Abrão. Ela disse que eu nunca vou sair da geladeira. Que, quando eu fazia os olhinhos fechados, eu chorava. Me tira da geladeira, Sônia Abrão”, disse, olhando direto para a câmera.