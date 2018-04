Tiago Ferro perdeu a filha de oito anos, em 2016, e transformou essa experiência trágica em literatura em seu primeiro – e excelente – romance, O Pai da Menina Morta (editora Todavia). Nesta entrevista, o editor e escritor fala de seu romance de estreia. O protagonista, sem nome, é um homem que busca lidar com o abalo que a morte de uma filha causou em sua vida. Acompanhe o programa ‘Clube do Livro’ no Podcast de VEJA: