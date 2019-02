‘Thriller’, de Michael Jackson, bate novo recorde de vendas

O lendário álbum de Michael Jackson, Thriller, atingiu nesta quinta-feira um novo recorde. O disco soma agora 33 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos desde seu lançamento, em 1982. Thriller, que conta com alguns dos maiores sucessos da história da música pop, como Beat It e Billie Jean, foi lançado durante uma época de ouro para o mercado musical, apoiado pelos programas da MTV.

As vendas do álbum caíram na última década, em paralelo ao desenvolvimento da divulgação da música digital, embora os lucros da indústria tenham se recuperado com a ascensão do streaming. Os herdeiros de Michael Jackson afirmam que Thriller vendeu mais de 105 milhões de cópias em todo o mundo, apesar das cifras globais ainda serem difíceis de quantificar. O álbum Bad (1987), também de Michael Jackson, vendeu 10 milhões de exemplares.

O segundo disco mais vendido na história dos Estados Unidos é Their Greatest Hits (1971-1975), do Eagles, com 29 milhões de cópias.

(Com agência France-Presse)