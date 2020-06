‘The Witcher’ é a primeira grande série a retomar as gravações

Assim como outras séries e filmes, a superprodução de fantasia The Witcher, da Netflix, teve as filmagens interrompidas pela pandemia, em março. Agora, ela se prepara para voltar ao set, na Inglaterra, no dia 17 de agosto.

Protagonizada por Henry Cavill, a série foi um dos grandes hits da Netflix no ano passado, quando sua primeira temporada somou 76 milhões de visualizaçõs no canal de streaming. A trama inspirada nos livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski acompanha a jornada do bruxo Geralt de Rívia (Cavill) contratado para caçar monstros, enquanto sua história se cruza com a de uma feiticeira e de uma princesa.

Apesar de a pandemia ter atingido de forma mais dramática o cinema, que ainda ensaia um retorno de suas salas e grandes produções pelo mundo, o streaming também teve suas baixas. A ampla gaveta da Netflix alimentou os assinantes nos últimos meses, com alguns lançamentos – muitos sem dublagem no Brasil, também por medidas de segurança. Porém, séries grandes e esperadas como The Witcher e Stranger Things tiveram as filmagens interrompidas, atrasando seus cronogramas. A segunda temporada de The Witcher está prevista para estrear em 2021.