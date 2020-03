‘The Voice Kids’ também é suspenso por coronavírus

Após substituir as novelas atuais por reprises e suspender programas como o tradicional Mais Você, a Globo anunciou nessa quarta-feira, 18, que os novos episódios do reality infantil The Voice Kids estão suspensos. As medidas foram adotadas para frear o avanço das contaminações do coronavírus. A atração, que entraria em sua fase ao vivo, passará a apresentar um compilado dos melhores momentos da temporada a partir do próximo domingo, 22.

“Em virtude dos desdobramentos da Covid-19, a Globo tem tomado medidas que possam contribuir para conter o avanço desta pandemia e optou por suspender os shows ao vivo, que começariam no dia 29 de março. A emissora vai exibir, durante os próximos quatro fins de semana, a começar deste domingo, dia 22, um compacto do reality, com os melhores momentos desta quinta temporada”, informou o comunicado.

No domingo, 15, a atração exibiu o último dia da fase de batalhas — quando as crianças de um mesmo time se enfrentam por uma vaga na fase final do programa. Ainda não há informações sobre o retorno da fase final.